Marianella non smette | «Inter-Verona? Fallo e Bastoni da rosso»

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Massimotorna sull’episodio-Duda durante, confermando una sua iniziale idea molto discutibile su Sky Sport. NON FINISCE PIÙ – Massimocontinua a parlare di un solo episodio: «Un errore gigantesco quello del Var in, punizione e probabilmenteper. Non capisco come in pochi secondi si possa esser dimenticato della prima cosa che lui arbitro stesso dice. Rocchi è stato uno dei migliori arbitri di sempre, ora sta facendo un lavoro difficilissimo con il ricambio generazionale della classe arbitrale»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

...West Ham - Brighton diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming NOW telecronaca Massimo... Infine, a Natale daperdere Di Canio Premier Special - Wonder goals: Haaland e gli altri e da ...Come ormai tradizione consolidata, in Inghilterra il calciosi ferma nemmeno nel periodo ...Paolo Di Canio ore 13.30 Newcastle - Nottingham Forest Sky Sport Uno e NOW telecronaca Massimo...Il giornalista di SkySport Pietro Nicolodi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare di mercato. Queste le sue parole a ...Quando il medico di base non risponde o lo studio è chiuso, o in generale non è reperibile, è possibile rivolgersi alle Aggregazioni Funzionali ...