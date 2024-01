Mare Fuori | in arrivo la quarta stagione | dove e quando vederla

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 12 gennaio 2024) I fan di Rosa Ricci e Carmine Di Salvo saranno sicuramente al settimo cielo: i loro beniamini, protagonisti della serie dei record, torneranno presto sugli schermi, in particolare su RaiPlay, a partire dal 1° febbraio,saranno disponibili i primi sei episodi, mentre dal 14 sarà poi Rai2 a trasmettere tutte le dodici puntate, ogni mercoledì. Come li avevamo lasciati? Nell’ultima scena della terzasi sente uno sparo, partito da una pistola in mano a Rosa (Maria Esposito) che si incontra con Carmine (Massimiliano Caiazzo) fino all’del padre di lei, che appartiene al clan rivale dei Di Salvo. Alla Festa del Cinema di Roma è stato rivelato il destinatario della pallottola, ma ovviamente non spoileriamo nulla. Tra le varie storie della serie anche quella di ...