Mar Rosso | verso azione Usa-Gb contro Houthi? Casa Bianca | “Faremo quello che dobbiamo fare”

Attacco imminente contro gli Houthi : Usa e Regno Unito pronti al blitz nel Mar Rosso Secondo la stampa britannica, il piano di Attacco di Usa e Gran Bretagna alle forze ribelli Houthi in Yemen sarebbe ormai prossima. Sunak convoca ... (ilgiornale)

Mar Rosso e Stretto di Hormuz : i choke points alla mercé di Teheran La Marina dell'Iran sequestra una petroliera nel Golfo di Oman, per una disputa con gli Usa. Per ora un episodio isolato ma due tra i colli di ... (huffingtonpost)