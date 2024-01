Mar Rosso | la culla della guerra mondiale? Usa e Gb bombardano gli Houthi | Diretta

Gli Usa e la Gran Bretagna hanno lanciato attacchi contro postazioni Houthi in Yemen dopo che i miliziani hanno sfidato il monito a non proseguire i ... (ilmessaggero)

... contro diversi obiettivi Houthi, i ribelli filo iraniani che, nelle scorse settimane, coi loro droni e missili avevano ripetutamente preso di mira le navi commerciali nel. Il presidente ...... guidati dall'Iran, hanno aggredito per settimane le navi commerciali nele nei giorni scorsi, così come sottolineato dal ministro della Difesa britannica, Grant Shapps , hanno effettuato l'...Da metà novembre hanno lanciato ventisette attacchi a navi che attraversavano il Mar Rosso e il Canale di Suez, una rotta cruciale per i traffici globali, considerato che da qui transita il 12% del ...E’ scattato quando era poco dopo la mezzanotte in Italia un attacco militare in Yemen da parte di Stati Uniti e Gran Bretagna in Yemen contro le basi degli houti, miliziani appoggiati dall’Iran. Colpi ...