Mar Rosso | Governo | l’Itala sostiene l’operazione dei Paesi alleati

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen. (askanews) – “L’Italia condanna con fermezza i ripetuti attacchi degli Houthi a danno di navi mercantili nel Mare conferma il proprio deciso sostegno al diritto di libera e sicura navigazione, in linea con le norme Internazionali. A fronte del comportamento inaccettabile degli Houthi, l’Italiale operazioni dei, che hanno il diritto di difendere le proprie imbarcazioni, nell’interesse dei flussi commerciali globali e dell’assistenza umanitaria”. Lo si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. “L’Italia – afferma la presidenza del Consiglio- accoglie con favore l’approvazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2722 (2024) del 10 gennaio 2024 epienamente gli sforzi deimembri delle Nazioni ...

L’escalation militare aggrava le ricadute economiche, soprattutto in Europa. La mancanza di componenti auto spinge a sospendere la produzione in due ... (ilsole24ore)

Massimo Marianella torna sull’episodio Bastoni -Duda durante Inter-Verona, confermando una sua iniziale idea molto discutibile su Sky Sport. NON ... (inter-news)

L’escalation militare aggrava le ricadute economiche, soprattutto in Europa. La mancanza di componenti auto spinge a sospendere la produzione in due ... (ilsole24ore)

"La guerra di Gaza è tutt'altro che finita ma soprattutto è diventata una guerra regionale, perché si combatte in Iraq, in Siria, nello Yemen": ... (liberoquotidiano)

Quella angloamericana è stata una risposta ai continui attacchi dei ribelli Houthi contro le navi, principalmente mercantili, in transito nel. A tal proposito il direttore di Limes ha ..."L'Italia condanna con fermezza i ripetuti attacchi degli Houthi a danno di navi mercantili nele conferma il proprio deciso sostegno al diritto di libera e sicura navigazione, in linea con le norme Internazionali. A fronte del comportamento inaccettabile degli Houthi, l'Italia ...Rai ed i suoi 786 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ...Tensione altissima tra le cancellerie internazionali dopo l'attacco sferrato nella notte da Usa e Gran Bretagna agli Houthi yemeniti.