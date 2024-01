Malagrotta – Diaco-Di Russo | “Bocciata nostra mozione su ritiro trasferenza e progetto multimateriale | Gualtieri non ha a cuore la Valle Galeria”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Ormai è acclarato:non ha al’area dellae di, questo sindaco non ascolta i cittadini e i Comitati. E’ stata infattilaex art. 58 a seguito dell’incendio nella ex discarica di, dove noi abbiamo chiesto ildelladei rifiuti e ildeldell’impianto di trattamento. Mae questa maggioranza sono un muro di gomma e hanno deciso di rispondere picche agli accorati appelli e grida di aiuto di un intero territorio. C’è bisogno di un segnale forte da parte delle istituzioni ed è il momento di darlo, adesso. ...

Occorre sottolineare che le cause dell'incendio dell'impianto tmb disono ancora in ... Sono il vicepresidente della commissione capitolina ambiente Daniele(M5S) e il capogruppo del ...Si tratta, dice il vicepresidente della commissione capitolina Ambiente Danielee capogruppo ... divampato oggi all'impianto diper lo smaltimento dei rifiuti. I pm apriranno, quindi, ...Si è spento all’età di 81 anni l’indimenticabile Paolo Graldi e mentre l’Italia intera si stringe attorno alla sua famiglia, in molti si domandano quale sia stata la causa della morte. Il noto giornal ...Paura per l'alta nube di fumo nero. Le raccomandazioni della Protezione Civile a chi risiede nel raggio di un chilometro dalla zona del rogo ...