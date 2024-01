Maiorca-Celta Vigo | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 12 gennaio 2024)è una gara valida per la ventesima giornata dellae si gioca sabato alle 16:15: tv,Punti pesanti per la lotta salvezza, punti che possono decisamente fare la differenza. Ne ha 18 il, due in più delche al momento, per una sola lunghezza, sarebbe anche fuori dalla zona rossa. Ma è evidente che il cammino è ancora lungo e tutto può succedere. Quindi questa sfida vale doppio. Maffeo (Laprese) – Ilveggente.itIl 2024 è iniziato meglio per la formazione ospite allenata da Rafa Benitez. Due vittorie: una in casa contro il Betis in campionato, importantissima quanto pesante; una più semplice in Coppa del Re. Ma vincere aiuta a vincere e l’entusiasmo che è venuto fuori non si ...