Mafia | condannata a 13 anni Lorenza Lanceri | la locandiera di Messina Denaro | lo accudì per anni

(Di venerdì 12 gennaio 2024) È arrivata oggi la condanna per Lorena, ladi Matteoche perha accudito il boss durante la latitanza. Il gup di Palermo l’ha condannato a 13e 8 mesi in abbreviato, per concorso esterno in associazione mafiosa. Condannato, invece, a 6e 8 mesi il marito Emanuele Bonafede, imputato di favoreggiamento e procurata in osservanza della pena. A, legata sentimentalmente al capo, era stato contestato inizialmente il favoreggiamento. Nel corso delle indagini poi l’accusa è stata modificata.a 13la ...

... la 'Diletta' come si definiva nei pizzini scambiati con il capomafia morto il 25 settembre scorso , e dal marito Emanuele Bonafede, è statadal gup al termine del processo che si è svolto ...la coppia di 'vivandieri' del boss Messina Denaro: Lorena Lanceri ed Emanuele Bonafede in carceredal gup di Palermo la coppia di 'vivandieri' del boss mafioso Matteo ...Il gup di Palermo ha condannato a 13 anni e 8 mesi in abbreviato, per concorso esterno in associazione mafiosa, Lorena Lanceri, la donna che ha per mesi ha accudito durante la latitanza il boss Matteo ...Il giudice per le udienze preliminari di Palermo ha condannato a 13 anni e 8 mesi in abbreviato, per concorso esterno in associazione mafiosa, Lorena Lanceri, la donna che ha per mesi ha… Leggi ...