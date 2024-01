Maestra colpita al labbro con penna digitale da alunno con disabilità Ricoverata in ospedale | tre giorni di prognosi

... e in classe si faceva a gara a chi rispondeva per primo alle domande della. Era un gioco, ... Nel 2012 anche Cento (35 mila abitanti, provincia di Ferrara) vennedal terremoto... I ...Nada Cella di anni ne aveva 24: era il 6 maggio '96, fua morte nell'ufficio dove lavorava, ... a chiedere il rinvio a giudizio per un'unica sospettata: Annalucia Cecere, ex, 55 anni, ...Salerno, maestra colpita con penna da alunno disabile: interviene il 118. La docente è finita in ospedale per le cure del caso ...Fagnano Olona pronta all’ultimo saluto alla maestra Maria Teresa Belvis, molto conosciuta e apprezzata in paese. Dopo la scomparsa di Silvia Colombo,meglio conosciuta come moglie del noto campione del ...