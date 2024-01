Ma quale Cortellesi… per capire la fiaba e i suoi misteri leggete piuttosto Cristina Campo

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Paola Cortellesi in versione fan club di Michela Murgia che ci spiega il sessismo nelle favole è stato uno spettacolo poco esaltante. Soprattutto per la Luiss. Non si tratta di ostentare una sorta di conservatorismo fiabesco ma di salvaguardare un oggetto di studio, laappunto, che ha impegnato intellettuali e scrittori ben più solidi della regista e comica Cortellesi. A loro dunque si farà qui riferimento non per confutare ciò che Cortellesi ha affermato (e che resta al livello di battute cabarettistiche) ma per far comprendere in che mondo ci si addentra quando parliamo di. Un mondo dove le cosiddette diseguaglianze di genere non hanno senso, così come non hanno diritto di cittadinanza le recriminazioni pseudofemministe. La, ci spiegava Attilio Mordini, scrittore e teologo, è per un bambino il primo rito, un rito ...