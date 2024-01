M O | fonti Chigi | Italia avvertita ma non partecipa a bombardamenti Yemen

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen. (askanews) – “Lavoriamo per tenere bassa la tensione e non abbiamo sottoscritto il documento degli Stati Uniti dell’11 gennaio in cui si annunciavano gli attacchi (firmato da altri 9 paesi) e di conseguenza non gli è stato chiesto dire aidi cui comunque è stata informata con anticipo”. Lo riferisconodi Palazzoin merito ai raid aerei contro i ribelli Houthi nel Mar Rosso. “Siamo impegnati a livello europeo per garantire la libera circolazione nell’area”, aggiungono le stesse. L'articolo proviene da Ildenaro.it.