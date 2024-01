Lutto nella medicina | è morto il cardiologo Francesco Romeo

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – E’a Roma, 74 anni, già professore ordinario di Cardiologia all’Università Tor Vergata e direttore della Scuola di specializzazione in Cardiologia. Ad annunciarlo su X è l’ex rettore di Tor Vergata, il genetista Giuseppe Novelli. “Caro Franco, Ciao. Grazie per il cammino fatto insieme, mi hai insegnato tante cose. Prima fra tutte, l’amicizia. Buon volo”, scrive Novelli ricordando il collega., originario di Fiumara di Muro (Reggio Calabria), è stato componente del Consiglio superiore di sanità; è stato insignito dal presidente della Repubblica con la Medaglia d’oro al merito della Sanità pubblica nel 2013. E’ stato inoltre presidente della Società italiana di cardiologia e membro del ‘nominating committee’ della Società europea di cardiologia. “Sono molto rattristato dalla ...

Gill Catchpole, 45 anni, moglie del cantante James Morrison , è stata trovata morta nella casa nel Gloucestershire in cui viveva con James . Il Mirror ... (thesocialpost)

Lutto nel mondo del cinema e della tv. Il famoso attore è morto ad appena 42 anni , lasciando nel dolore non solo i fan, ma sopratutto la moglie e ... (caffeinamagazine)

Si trattasse di soccorrere chi soffriva o di impegnarsi nel campo accademico odifesa del ruolo della sanità. Tanti hanno fruito della sua competenza e del suo equilibrio. Anche nel mondo ...... ma dobbiamo rimanere con i piedirealtà. Le persone hanno diritto a essere trattate con ... ha poi raccontato "che tante donne soffrono per l'infertilità, ritenendolo alla stregua di unda ...Per tutta la vita ha accolto i suoi clienti sulla porta della bottega che, ormai, era divenuta più di un punto di riferimento per generazioni di villasantesi. Lo storico decano dei barbieri Mario Leva ...Si è spento il cardiologo Francesco Romeo, una carriera tra Italia ed estero e la ricerca su genetica e aterosclerosi.