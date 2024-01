L’UOMO DEL DESTINO! Amedeo Bagnis domina a St Moritz | l’Italia vince nello skeleton dopo 76 anni!

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024)ha fatto la storia! Il 24enne nativo di Vercelli, infatti, si è aggiudicato la gara di Sankt(Svizzera) valevole come quarto appuntamento della Coppa del Mondo dimaschile 2023-2024. Oltre ad aver centrato il primo successo della sua giovane carriera, il nostro alfiere ha conquistato la prima vittoria italiana in Coppa del Mondo. Una giornata davvero storica per lo sport azzurro. Un trionfo centrato sul budello elvetico di St.laddove, nei Giochi Olimpici del 1948, il mitologico Nino Bibbia aveva vinto la medaglia d’oro, la prima per i colori italiani nelle Olimpiadi invernali. A 76 anni di distanza quindi è stato(che, giova ricordarlo, un anno fa su questa pista era stato anche argento iridato) a ritoccare i libri di ...