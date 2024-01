Lukasz Zarazowski | chi è il nuovo Padre Natura di Ciao Darwin

Leggi su biccy

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Si chiamail modello che nel corso della sesta puntata diricoprirà il ruolo di. La sua sarà l’unica apparizione di questa stagione che ha vantato (e vanterà) in tutte le puntate la presenza di Madre. Se in questa è stato optato per la versione maschile è perché a sfidarsi saranno tutte donne: da una parte le Teen, dall’altra le MILF. “30 anni, alto 1 metro e 88, nel 2017 ha partecipato al concorso Mister Polonia” – riporta Tag24 – “Nonostante sia arrivato in finale, il titolo è andato a Jakub Kucner. Nel 2021 è apparso al casting del reality show polacco Top Model insieme alla sua compagna e alla figlia che al tempo aveva 16 mesi, Gloria”....