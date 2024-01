Luca Argentero | i successi di “Doc” e quelli in famiglia | «Niente è come fare il papà»

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Sia chiaro:ama il suo lavoro e il suo pubblico. Ma c’è qualcosa che va oltre il talento, il successo e l’ambizione professionale: la sua. L’attore è tornato in tv con la terza stagione di Doc – Nelle tue mani, al via su Rai 1 dall’11 gennaio. Una serie amatissima dal pubblico del piccolo schermo. E il suo ruolo, quello del dottor Andrea Fanti, ha conquistato il cuore di milioni di italiani. Il suo cuore, invece, batte soprattutto per tre persone: la moglie Cristina Marino e i figli Nina Speranza e Noè Roberto. Ed è proprio questo il ruolo che più di tutti gli si addice e che interpreta con passione: quello di marito e soprattutto di. «Vorreisolo il padre», ha ...

Esordio col botto per 'Doc " Nelle Tue Mani 3'. La prima puntata della terza stagione della serie con, trasmessa ieri da Rai1, ha vinto nel prime time, con 5.113.000 spettatori e il 26.9% di share. Al secondo posto, l'incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia Juventus - Dopo il successo dell'inizio, è in arrivo la seconda puntata di Doc 3: le incredibili anticipazioni lasciano i fan con il fiato sospeso.