Lotto | vinti oltre 62mila euro con una giocata da un euro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Comunicato Stampa – Ida Di Grazia, AGIPRO Srl Festa a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, grazie all’estrazione deldi giovedì 11 gennaio. Nella località campana, come riporta Agipronews,62.250 grazie alla combinazione 19-40-44-70 sulla ruota di Napoli, … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Campania baciata dalla fortuna anche nel 2024 con il gioco del 10eLotto . Nel concorso di martedì 2 gennaio, come riporta Agipronews, in regione ... (teleclubitalia)

Inizia una anno fortunato per due giocatori del Lotto in Campania. Gioco del Lotto , i vincitori nel Caserta no e a Caivano Nell’estrazione di ieri, ... (teleclubitalia)

... per un totale di 4.521.900, includendo le quote del SuperStar e dei premi WinBox ... EstrazioneSuperenalotto oggi: 11 gennaio, concorso n° 5 I giocatori possono tentare la fortuna nelle ...Ilpremia la Liguria. Nell'ultimo concorso, come riporta Agipronews, a La Spezia sono stati124.750 euro grazie a 6 ambi, quattro terni e una quaterna giocati sulla ruota Nazionale, la ...Il concorso del Lotto di giovedì, 11 gennaio premia la Campania. La vincita piu’ alta si registra infatti a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, con quattro terni ed una ...Lotto, maxi vincita da oltre 60mila euro a Nocera Inferiore grazie alla combinazione 19-40-44-70 sulla ruota di Napoli ...