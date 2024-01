Lotto e SuperEnalotto | estrazioni di Oggi venerdì 12 gennaio 2024 | numeri e combinazione vincente

In diretta i numeri delle estrazioni deldi venerdì 12 gennaio 2024. I risultati in tempo reale, con i numeri dele del 10eLotto. Ecco i sei numeri del concorso numero 6 delche mette in palio un ...Si attende quindi l'estrazione deldi oggi per conoscere i nuove vincite e quote. Intanto segnaliamo che con ben quattro dei maggiori premi, la Campania è l'assoluta ...Non si ferma la caccia al jackpot milionario del Superenalotto, salito a 44,6 milioni di euro, dopo che, anche nell ’estrazione di ieri, nessuno ha centrato il “6” nè il “5+1”. L’ultima vincita milion ...Ecco le nuove estrazioni del Superenalotto, quarto appuntamento settimanale. Si riparte stasera con l’appuntamento del venerdì che per il 2024 è stato confermato a settimane alternate, per questa estr ...