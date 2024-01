Lotta | Ranking Series Zagabria 2024 | eliminati Riccardo Vito Abbrescia e Mirco Minguzzi nella greco-romana

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Prosegue a, in Croazia, la prima tappa delle, utili a determinare le teste di serie per il sorteggio dei tabelloni delle categorie di peso olimpiche a Parigi: in gara oggi per l’Italia, nelle categorie di peso olimpiche della(-77 kg) e(-87 kg). Nei -77 kg dellanel turno di qualificazione ai sedicesimi supera ai punti per 3-0 lo statunitense Benjamin Davis Peak, ma ai sedicesimi viene battuto dall’atleta individuale neutrale Tsimur Berdyieu (è bielorusso), che si impone per superiorità tecnica sul ...

La prima giornata di greco romana alla Ranking Series di Zagabria vedeva Riccardo Abbrescia e Mirco Minguzzi in gara per l'Italia. I due azzurri hanno solcato le materassine croate, subendo purtroppo entrambi un'...