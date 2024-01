Lotta | Ranking Series | fuori Abbrescia e Minguzzi | speranze su Sandron

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La prima giornata digreco romana alladi Zagabria vedeva Riccardoe Mircoin gara per l’Italia. I due azzurri hanno solcato le materassine croate, subendo purtroppo entrambi un’eliminazione. Nella categoria dei 77 kg,ha affrontato e battuto 3-0 al primo turno lo statunitense Benjamin Peak, prima di cadere agli ottavi contro l’atleta bielorusso ma sotto bandiera AIN (Individual Neutral Athletes) Tsimur Berdyieu con il risultato di 9-0. Negli 87 kgha invece ceduto il passo al primo turno di gara contro l’egiziano Mohamed Metwally per 10-1. Non c’è stata poi la possibilità del ripescaggio per nessuno dei duetori azzurri, Lacontinua domani, ancora con la greco ...

E Matteo Berrettini , che adesso è precipitato al 125esimo posto delmondiale , sapeva ... perché è uno chesu ogni singolo punto. Rispetto al passato ha aggiunto alla tecnica anche molta ...... come una delle tante formichine del circuito ATP , fino a raggiungere il bestdi numero 33 ... proprio come una marcia, sempre col petto in fuori) e di gioco, aggrappato allae allo ...Si è aperta quest'oggi la stagione 2024 della lotta: a Zagabria, in Croazia, è scattata la prima tappa delle Ranking Series, utili a determinare le teste di serie per il sorteggio dei tabelloni delle ...Zagabria – E’ cominciata a Zagabria la prima Ranking Series di Lotta Olimpica del 2024. Sono state le gare di lotta libera a dare il via alla manifestazione, che è importante per i piazzamenti nelle ...