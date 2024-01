Londra in soccorso dell' Ucraina | Zelensky e Sunak firmano un accordo sulla sicurezza tra i due paesi

La mossa di Sunak va letta come la risposta dialle difficoltà dell'amministrazione Biden dovute, però, alla presenza dei repubblicani di Trump che sono più amici di Putin che di Kiev....gestione dei fondi della Segreteria di Stato e alla compravendita di un palazzo di lusso a, ...davanti al gup Lorenza Pasquinelli per un'accusa di truffa ai danni della società di mutuo...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro britannico Rishi Sunak hanno firmato a Kiev un accordo di sicurezza tra i due Paesi.Scendono i casi di Covid, anche in modo importante. In tutto nella settimana conclusa il 10 dicembre, si sono infettate 20.945 persone, cioè il 46% in meno dei sette giorni precedenti (quando erano st ...