Lo scontro tra Nato e Houthi è la prima escalation del conflitto in Medio Oriente

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 mag – Dopo lo scoppio dellotra le forzee i gruppi militardi degliin Yemen, possiamo dirlo: ilinsi è allargato. Non come ci si sarebbe attesi, ma è comunque avvenuto. Sullo sfondo, la dichiarazione congiunta di 8 Paesi che hanno appoggiato gli Stati Uniti nei raid., l’attacco contro gli(senza la partecipazione italiana) Sono principalmente gli Usa e la Gran Bretagna a lanciare attacchi contro le postazioniin Yemen: questo dopo che questi ultimi avevano inziato a loro volta ad attaccare navi israeliane nel Mar Rosso. Un effetto domino inevitabile. Tra gli altri Paesi dell’Alleanza coinvolti nelle operazioni, anche Paesi Bassi, Australia, Canada e Bahrein, i ...

...due delle formazioni che a fine 2023 avevano espresso la pallavolo migliore del girone. Chi potrà dunque approfittare di questoal vertice La Libellula Volley impegnata sul campo della ...Nel marzo 2022, sempre a dar retta alla fonte, Perry avrebbe avuto unofisico con Morgan ...cui ossicodone e antidolorifici". Il nuovo ritratto di Perry offerto dalle fonti di Us Weekly è ...I due mezzi si sono scontrati all'altezza del chilometro 487 poco dopo la confluenza della A23 con la A4 dove l'autostrada consente una marcia su quattro corsie Scontro tra… Leggi ...CATANIA – L’autostrada Catania – Siracusa è provvisoriamente chiusa al traffico sulla carreggiata in direzione Catania per un incidente. Una persona è rimasta ferita. Per cause in corso di ...