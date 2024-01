Lo dice la scienza | l' amore romantico offusca il cervello

Mercoledi 27 Dicembre 2023 | A Natale è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in ... (digital-news)

... infatti, "sono loro che non capiscono",tranquillo il cefalo. Ignaro del limite dell'acqua, ... Del resto, è lui che ce lo insegna, lamisura la realtà e la realtà non misurabile, ...... i quali ne hanno parlato come di un'esperienza straordinaria e persino traumatica, ma nonostante tutto questo laha appena cominciato a studiare questo sentimento e le sue radici biochimiche.Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Pubblicità e co ...‘Mangia bevi ama. Lo dice la scienza: l’ossessione salutista fa male alla salute’ è il titolo del libro che l’autore Andrea Casadio presenterà domani alle 18 al Mercato Coperto di piazza Andrea Costa ...