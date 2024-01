Lizzano | l’Amministrazione Palombella si aggiudica 700 mila euro per riqualificare il campo sportivo”

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 12 gennaio 2024)porta aben 700perilCosimo Antonucci. I finanziamenti provengono dal bando a sportello “Sport e Periferie”, che stanzia 75 milioni diper progetti proposti dai Comuni con meno di 100.000abitanti. “Abbiamo voluto fortemente vincere questo bando.” afferma il sindaco Lucia“L’obiettivo è quello di dare valore al tessuto sociale del nostro paese e di accrescere l’importanza dello sport, uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita, per ridurre i comportamenti sociali negativi e rafforzare il rispetto delle regole e del vivere comune. Posso dire che siamo in linea con quanto previsto nel ...