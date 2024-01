Livorno | UFFICIALE il nuovo allenatore

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Fabio Fossati è ildel, nel pomeriggio la presentazione"L’Unione Sportiva1915 co...

L'Unione Sportiva1915 comunica di aver raggiunto un accordo per affidare la conduzione tecnica della prima squadra all'allenatore Fabio ...12 gennaio 2024 - Fabio Fossati nuovo allenatore del, nel pomeriggio la presentazioneL'Unione Sportiva1915 comunica di aver raggiunto un accordo per affidare la conduzione tecnica della prima squadra all'allenatore Fabio Fossati Fossati, 51 anni, nella prima parte ...Fabio Fossati nuovo allenatore del Livorno, nel pomeriggio la presentazione ufficiale #unionesportivalivorno1915 #calcio #fabiofossati #allenatore ...Sono state rese note le designazioni arbitrali della 19^ giornata del campionato di Serie D/H, in programma domenica 14 gennaio 2023. CASARANO-GELBISON: Davide Cerea di Bergamo ...