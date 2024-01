LIVE – Taranto-Picerno 1-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ladi, match valido per la ventunesima giornata di. Nel girone C scontro di altissima classifica tra i pugliesi, quinti a quota 36, e i lucani che si trovano invece a 37, entrambe in lotta persino per la promozionevisto che il primo posto non è particolarmente lontano. Vincere vuol dire davvero tanto: chi ci riuscirà? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di venerdì 12 gennaio. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 65? Girandola di sostituzioni. 59? IL GOL! IL GOL! IL GOL! ROMANO HA SBLOCCATO IL MATCH DAGLI 11 METRI! 58? Rigore per il ...