LIVE – Taranto-Picerno 0-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ladi, match valido per la ventunesima giornata di. Nel girone C scontro di altissima classifica tra i pugliesi, quinti a quota 36, e i lucani che si trovano invece a 37, entrambe in lotta persino per la promozionevisto che il primo posto non è particolarmente lontano. Vincere vuol dire davvero tanto: chi ci riuscirà? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di venerdì 12 gennaio. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 5? Calcia Guerra, palla che termina altissima. 1? Si comincia! 20.45 Amici di Sportface, buonasera dallo stadio Iacovone ...

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine BUNDESLIGA 20.30 Bayern Monaco - Hoffenheim SERIE B 20.30 Catanzaro - Lecco SERIE C 20.45 Giugliano - Foggia- Picerno Pronostici per oggi ...Nel corso della, la pittrice in erba Sofia De Santo è stata proclamata vincitrice d'eccezione ... Alessia Boccanfuso Social Media Manager - (TA), Ludicom " www.ludicom.it (FE), Buonasera- ...ROMA. Ritorna in campo la Serie C con la seconda giornata di ritorno della stagione 2023/24. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte le partite del ventesimo turno di ...TARANTO. Questa sera alle ore 20:45 in campo allo stadio "Iacovone" la Serie C girone C 2023/24, il Taranto sfida ...