LIVE Sci alpino | SuperG Wengen 2024 in DIRETTA | sfortuna Italia | Paris e Bosca a pochi centesimi dal podio Sarrazin sorprende Odermatt

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADELFEMMINILE DI ALTENMARKT-ZAUCHENSEE DALLE 10.45 13.42 Gara anonima per Casse, che anche nella seconda parte non riesce a incidere e generare velocità. L’azzurro è decimo a 1.62, ma altra gara positiva per l’con il 4° e 5° posto di, in attesa di Schieder. 13.41 Il ‘trattore’ sporca l’ingresso nella Kernen-S, uscendo con quasi otto decimi di ritardo. 13.40 GRAN PROVA DI! Quarto l’azzurro al traguardo a 1.06, l’unico rimpianto sono quei seiche separano ‘Domme’ dal. C’è già Casse in pista! 13.40 Molto bene ‘Domme’ nel primo settore, solo 28 i ...

Coppa del MondoAlpino 2023 - 24 Altenmarkt - Zauchensee (Austria) 12 gennaio 2024, 10:45 SUPER G FEMMINILE Niente azzurre sul podio nel primo Super G in programma a Altenmarkt - Zauchensee (Austria), con ...Azzurre senza gloria nel primo superG di Altenmarkt- Zauchensee valido come per la Coppa del mondo di sci donne e come recupero di St. Moritz. Hai vinto in 1.13.17 l'austriaca Cornelia Huetter, 31 ann ...Si terranno a Cavalese, in Trentino, i Campionati italiani di sci alpino e nordico, snowboard e sci alpinismo riservati ai Vigili del Fuoco. Le competizioni ...