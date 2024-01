LIVE Sci alpino | SuperG Wengen 2024 in DIRETTA | Sarrazin piazza il tempo per provare ad attaccare Odermatt | a breve la prova dello svizzero

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADELFEMMINILE DI ALTENMARKT-ZAUCHENSEE DALLE 10.45 12.46 Gara interrotta ovviamente, siamo con il fiato sospeso perché la botta per il transè stata fortissima. Più capriole a terra per Pinturault, con entrambi gli sci che sono partiti. Attendiamo notizie confortanti. 12.45 BRUTTA CADUTA PER PINTURAULT! Il francese era lontano, sbaglia completamente il salto, picchia violentemente a terra dopo essere andato in rotazione in volo. Bruttissime immagini. 12.43 Altra discesa interessante, è il momento di Pinturault, ieri in top-10 in discesa. 12.43 L’austriaco conferma il feeling mai nato quest’anno concon la quarta posizione con un ritardo di ...

Coppa del Mondo Sci Alpino 2023-24 Altenmarkt - Zauchensee (Austria) 12 gennaio 2024, 10:45 SUPER G FEMMINILE Calendario CdM femminile - Classifica CdM ... Segui Super-G Donne di Altenmarkt/Zauchensee con la diretta live di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Sci Alpino. Coppa del Mondo di sci alpino femminile: diretta live del Super G a Altenmarkt-Zauchensee in Austria con Brignone, Bassino e Goggia in gara ...