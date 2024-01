LIVE Sci alpino | SuperG Altenmarkt 2024 in DIRETTA | trionfa Huetter | Brignone e Bassino sfiorano il podio | out Goggia

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA IL VIDEO DELLA CADUTA DI SOFIASPIEGA DOVE HA PERSO ILLADELMASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 12.33 Nadia Delago addirittura in vantaggio 6 centesimi al primo intermedio. Ma per lei il problema sarà il tratto centrale tecnico, come per la sorella. 12.28 Teresa Runggaldier 33ma a 2.31. 12.26 Monica Zanoner 40ma a 3.66, al momento è ultima. 12.23 La polacca Maryna Gasienica-Daniel si inserisce al 20° posto a 1.53. 12.19 Bene in alto Nicol Delago, poi consueti problemi quando arrivano le curve. Per il momento è 29ma a 2.04. 12.17 Ripresa la gara. 12.16 La nuova classifica generale aggiornata: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 9292. Federica ...

Coppa del Mondo Sci Alpino 2023 - 24 Altenmarkt - Zauchensee (Austria) 12 gennaio 2024, 10:45 SUPER G FEMMINILE Calendario CdM femminile - Classifica CdM ...Segui Super-G Donne di Altenmarkt/Zauchensee con la diretta live di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Sci Alpino.Coppa del Mondo di sci alpino femminile: diretta live del Super G a Altenmarkt-Zauchensee in Austria con Brignone, Bassino e Goggia in gara ...