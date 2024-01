LIVE Sci alpino | SuperG Altenmarkt 2024 in DIRETTA | non brilla Pirovano | tra poco Goggia e Brignone

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADELMASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 10.52 Come previsto, Puchner alza l’asticella e si porta nettamente in vetta con 74 centesimi di vantaggio su Weidle. Questa è sicuramente una prestazione da top10, vedremo se anche qualcosa di più…Adesso la gara entra veramente nel vivo. C’è la norvegese Ragnhild Mowinckel, poi Suter e Huetter. 10.50 Gauche è seconda a 19 centesimi da Weidle. Fase ancora interlocutoria della gara. Ora l’austriaca Mirjam Puchner. 10.49 Cielo nuvoloso nella parte alta, il sole spunta a tratti. In fondo la pista è in ombra. 10.48 La tedesca, che non è tra le sciatrici più tecniche del circuito, si porta al comando con 41 centesimi su Laura, che a ...