LIVE Sci alpino | SuperG Altenmarkt 2024 in DIRETTA | Huetter mette tanta pressione alle azzurre

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADELMASCHILE DI WENGEN D12.30 11.01 Non sbaglia nientee si porta in testa con 56 centesimi su Puchner. Non sarà facile batterla, è una prestazione da podio. Vediamo adesso Marta Bassino. 11.00 Al primo intermedioè in vantaggio di 5 centesimi, al secondo di 10. Fa paura. 10.59 Gara veramente anonima per Corinne Suter. L’elvetica è terza a 67 centesimi. A questo punto le austriache iniziano a sognare un piazzamento di prestigio. Tocca ad un’altra austriaca, Cornelia, che è terza nella classifica di specialità dietro Goggia e Brignone. Dunque è una discesa importante… 10.58 Suter paga 0.13 di ...

Coppa del Mondo Alpino 2023 - 24 Altenmarkt - Zauchensee (Austria) 12 gennaio 2024, 10:45 SUPER G FEMMINILE