LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2024 in DIRETTA | Rizzo e Frangipani quasi perfetti a caccia della rimonta! Memola nella top 10

(Di venerdì 12 gennaio 2024) 20.31: Un po' farraginosa la combinazione Solo doppio Axel+solo doppio Toeloop, bene Triplo Lutz+Doppio Axel+Doppio Axel, bene Triplo Salchow 20.30: Bene il Quadruplo Toeloop, solo triplo Flip, bene il Triplo Rittberger, solida la combinazione Triplo Axel+Triplo Toeloop 20.29: E' in gara per l'Estonia Alexander Selevko, 23 anni di Jogeva, residente a Tallinn dove è allenato da Irina Kononova, Katerina Kalenda, Kirill Davydenko. E' terzo dopo il programma corto. Dopo lo stop per Covid è stato 16mo ai Mondiali 2021 e 8mo ai Giochi di Pechino. Rientra dopo un anno di stop. Si esibirà su Ad Martem di Havasi 20.28. L'azzurro Gabriele totalizza nel programma libero 162.58 (81.73+80.85)

Arrivano due medaglie d'oro e una di bronzo per l'Italia dagli Europei di ciclismo su pista in corso ad Apeldoorn, in Olanda: sul gradino più alto del podio anche la trentina Letizia Paternoster.