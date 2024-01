LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2024 in DIRETTA | Rizzo e Frangipani puntano al podio | Memola per risalire la china

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI16.50: Con ancora negli occhi il grande programma corto della danza di Guignard-Fabbri si gira pagina e ci si avvicina a grandi passi al programma libero maschile che assegnerà il secondo titolo della manifestazione 16.47: Buongiorno e bentornati alladella terza giornata di gare dei Campionatidi, in scena questa settimana a Kaunas in Lituania 16.06: Per il momento è tutto, appuntamento a fra meno di un’ora per il programma libero maschile, c’è ancora tanta Italia per cui tifare. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio e a più tardi 16.05: ...