LIVE Pattinaggio artistico | Europei 2024 in DIRETTA | Guignard-Fabbri cuore azzurro! Primi dopo la rhythm dance! Libero maschile dalle 17 00

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI16.06: Per il momento è tutto, appuntamento a fra meno di un’ora per il programma, c’è ancora tanta Italia per cui tifare. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio e a più tardi 16.05: Manni/Roethlinsberger hanno conquistto l’accesso alla seconda parte di gara chiudendo al 15mo posto, bnon ce l’hanno fatta per poco gli altri azzurri Dozzi/Papetti che hanno chiuso al 22mo posto, con 58.71 che lo scorso anno avrebbe assicurato ampiamente l’ingresso alla fase decisiva 16.03: Grande prova diche ormai non stupiscono più. Sono scesi sul ghiaccio per vincere, sicuri e sereni e hanno ottenuto il miglior punteggio ...