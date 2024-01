LIVE Italia-Montenegro | Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA | il Settebello deve tornare a giocare come sa!

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma completo della sfida – Il calendario completo dei quarti di finale Buonasera e benvenuti allatestuale della sfida tra, valida per i quarti di finale deglidimaschile: a Zagabria sarà la selezione balcanica l’odierna avversaria del. Gli azzurri vanno alla ricerca di un posto in semifinale e vogliono proseguire nella corsa verso il pass olimpico in palio nella manifestazione continentale. Oggi la formazione di Alessandro Campagna sarà composta da tredici dei quindici convocati: Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice, Francesco Condemi, Luca Damonte, Giacomo Cannella, Marco Del ...

La Juve vola semifinale di Coppa: travolto il Frosinone 4 - 0 nella gara valida per i quarti di finale all'Allianz Stadium. Tripletta di Milik e gol di Yildiz : staccato il pass per il penultimo atto della kermesse tricolore. ...La Juve ospita il Frosinone per i quarti di finale di Coppa2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca(inviato all'Allianz ...In occasione dello spettacolo ‘Io ero il milanese. Live’, che fa parte anche delle proposte di matinée per le scuole, sarà presente Mondadori bookstore con il medesimo libro scritto da Mauro Pescio, ...Inizierà oggi a Zagabria, in Croazia, per l'Italia la seconda fase ad eliminazione diretta degli Europei 2024 di pallanuoto maschile: il Settebello affronterà alle ore 20.15, nell'ultimo incontro di g ...