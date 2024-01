LIVE Italia-Montenegro 3-4 | Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA | non funziona la difesa del Settebello

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7’14” Tiro a rimbalzo di Echenique, pallone alto. 7’33” Palo di Vidovic, anche qui Del Lungo non ci sarebbe arrivato. Il secondo sprint è del. Non è unentusiasmante finora: non irriconoscibile come con l’Ungheria, ma neanche quello brillante che aveva strapazzato la Grecia. Serve un cambio di marcia. Ilha un efficienza al tiro del 57%. Sintomo che lanon, ma anche Del Lungo sinora non si è messo in luce con alcuna parata. Si chiude qui il primo tempo.3-4. 6? Scivola di mano il pallone a Di Fulvio. 30? Doppia superiorità numerica per il. Mrsic ci castiga. ...