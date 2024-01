LIVE Italia-Montenegro 14-8 | Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA | il Settebello travolge i balcanici ed è in semifinale

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANDO LA-SPAGNA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO, TV 21.23 Le semifinali saranno-Spagna e Croazia-Ungheria. Di queste i soli magiari hanno già in tasca il pass olimpico per Parigi. 21.22 La finale trae Spagna è prevista per domenica 14 gennaio alle 20.15. Attenzione, la Croazia, che ospita il torneo, potrebbe però richiedere di invertire l’ordine delle semifinali. A quel punto ilandrebbe alle 16.30. 21.20 Finisce qui!14-8. Ilè inagli! 14? Il gol viene convalidato.14-8. 14? Gol o non ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Montenegro , partita valevole per i quarti di finale degli Europei maschili 2024 di pallanuoto , in corso di ... (sportface)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Montenegro , partita valevole per i quarti di finale degli Europei maschili 2024 di pallanuoto , in corso di ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina il terzo tempo. Italia-Montenegro 11-5 . 7? NON SI PASSA PIÙ! Del Lungo blocca il tiro di Matkovic, ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Montenegro , partita valevole per i quarti di finale degli Europei maschili 2024 di pallanuoto , in corso di ... (sportface)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Montenegro , partita valevole per i quarti di finale degli Europei maschili 2024 di pallanuoto , in corso di ... ()

La diretta testualedi- Montenegro , partita valevole per i quarti di finale degli Europei maschili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento in Croazia fino a martedì 16 gennaio. Il Settebello di Sandro ...... dal 2019 al 2021, ha condotto Studio Aperto su1. Dal 2020 viene assunta nella redazione ... Per questo la redazione di Sardegnaha incluso Danilo Contu fra i candidati alla vittoria della ...RTL 102.5 è la radio più ascoltata d’Italia, con una presenza costante in diretta 24 ore su 24, e conquista, nel giorno medio, 6.025.000 persone nel 2023. Secondo ...Propaganda Live perché non c'è la puntata stasera, venerdì 12 gennaio 2023, e cosa è successo «È arrivata anche qui» ...