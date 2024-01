LIVE – Italia-Montenegro 1-1 | quarti di finale Europei maschili 2024 pallanuoto in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Latestualedi, partita valevole per idideglidi, in corso di svolgimento in Croazia fino a martedì 16 gennaio. Il Settebello di Sandro Campagna torna in acqua per la sua prima sfida da dentro o fuori con l’obiettivo di vincere e lasciarsi alle spalle la deludente prestazione contro l’Ungheria. Dall’altra parte c’è la compagine montenegrina, che nello spareggio ha sconfitto la Germania ed ora vuole continuare a sognare. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 20.15 di venerdì 12 gennaio alla Bazen Mladost di Zagabria, in Croazia. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...