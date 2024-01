LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi | venerdì 12 gennaio 2024 | numeri | vincite e montepremi in DIRETTA

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Nuova12, per quanto concerne i due concorsi die Superena. Si parte questa sera alle ore 20 con l’del, di cui vi aggiorneremo sulle undici cinquine vincenti, vale a dire le dieci ruote locali e quella Nazionale. Successivamente, via libera all’del Superena, con il sestetto die inclusi il numero Jolly e quello Superstar. Infine, andremo a scoprire le attesissimedella serata: ilper il “6” molto alto e gli scommettitori sognano a occhi aperti. Ricordiamo che si tratta dell’eccezionale per la ricostruzione in ...

La combinazione vincente dell'si conoscerà alle 13.00 ed alle 20,30. Proprio come per il ... Numeri ritardatari Previsioni Numeri Vincenti MillionDay Aggiorna direttadelle ore 13.00 qui ...Aggiorna direttaqui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar - Nessun '6' nella secondadella settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 43,6 milioni di euro. ...Si gioca anche oggi , non si ferma dunque la caccia al Jackpot del SuperEnalotto, che in questi primi giorni del 2024 ha raggiunto 44,6 milioni di ...Atalanta - Frosinone in diretta allo Stadio Gewiss Stadium. L'Atalanta affronta il Frosinone lunedì 15 gennaio 2024 alle ore 20.45 per il match valido per la 20° giornata di Serie A 2023-2024. Nell'ul ...