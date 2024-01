LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Giroud brucia Andujar al traguardo tra i quad | Loeb precede Sainz tra le auto Al-Attiyah si ferma!

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:00– Il franceseale si piazza provvisoriamente in testa alla classifica. Il pilota in forza alla Yamaha Racing ha segnato un tempo di 9:55:12,ndo di +0:25 l’argentino. Terzo al momento il brasiliano Medeiros che ha racimolato un ritardo di +25:34. Attesa per gli altri protagonisti. 8:59 CAMION – Rimanepraticamente invariata la situazione. Macick risulta l’unico ad avere tagliato ilcon il crono di 8:35:43. Soltanto Van Den Brink è rilevato nel BP G, con un gap di +34:25 rispetto al ceco 08.31 CAMION – Ha preso il via l’avventura della seconda parte di questa sestacon il ceco Macik che con il suo Iveco si è messo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.36 auto – Al km 402 la leadership di Carlos Sainz non sembra in discussione: 5:21:21 per lo spagnolo ... (oasport)

... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Stefano De Martino nel suo primo show, Meglio stasera! 2 Gennaio 2024 Lucca, in 5mila per il ......e per volgere poi verso il gran finale in Senegal con l'arrivo sulle rive del lago Rosa di... Mazzetti (FI): 'Trent'anni di innovazione' 13 Gennaio 2022 Otomo Yoshihide & Chris Pitsiokos@ ...DAKAR 2024 - Il 5 gennaio 2024 in Arabia Saudita, teatro per il 5° anno consecutivo dell'iconico Rally Raid, ha preso il via l'edizione numero 46 della famosa c ...Le Audi la fanno da padrone, uno-due Sainz-Ekström; out Al Rajhi per cappottamento, problemi anche per Peterhansel.