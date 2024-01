LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | Paternoster parte bene nell’omnium | ora gli ottavi della sprint maschile con Moro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52 L’olandese Jeffrey Hoogland (10.508) batte il tedesco Luca Spiegel (+0.249) e accede ai quarti. 15.50 Noooooooo! Niente da fare per l’italiano: vince l’israeliano Mikhail Yakolev con un grande 9.972 (-1.257 rispetto a) 15.49 È il momento di Stefano! 15.49 Il secondo qualificato per i quarti è il polacco Mateusz Rudyk (10.323), grazie al successo contro lo spagnolo Alejandro Martinez Chorro (+0.858). 15.46 L’olandese Harrie Lavreysen (10.006) vince il primo ottavo di finale contro il ceco Dominik Topinka (+0.087) e vola ai quarti. 15.44 Ricordiamo che qui scenderà inanche Stefano, che se la vedrà con l’israeliano Mikhail Yakovlev nella terza heat. 15.42 Spazio adesso aglidi finale ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista 21.50 Argento per Wittevrongel che non è riuscita a ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12: Secondo posto di un soffio per il polacco Bielecki con 10.028 13.11. Quarto posto per l’ucraino ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 Va ricordato che per l’Italia, oltre a Giaimi, prenderà il via in questa gara anche Niccolò ... (oasport)

... per proseguire con le classiche autunnali di, continuando con la assoluta 'prima volta' ... Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ...... per proseguire con le classiche autunnali di, continuando con la assoluta 'prima volta' ... Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ...EUROPEI CICLISMO SU PISTA - Altra giornata degli Europei di pista a Apeldoorn e l'Italia vuole incrementare il proprio bottino dopo essersi sbloccata nel day 2 ...Atalanta - Frosinone in diretta allo Stadio Gewiss Stadium. L'Atalanta affronta il Frosinone lunedì 15 gennaio 2024 alle ore 20.45 per il match valido per la 20° giornata di Serie A 2023-2024. Nell'ul ...