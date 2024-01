LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | Paternoster parte bene nell’omnium | Moro accede agli ottavi nella sprint

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.31 Va ricordato che per l’Italia, oltre a Giaimi, prenderà il via in questa gara anche Niccolò Galli. 14.30 Subito in gara l’italiano Luca Giaimi. Con lui il danese Carl-Frederik Bevort. 14.29 Passiamo ora alle qualificazioni dell’inseguimento individuale maschile. 14.27 I sedicesimi di finale dellamaschile terminano qui. Questa gara riprenderà con glialle ore 15.47. Da segnalare che lì l’avversario di Stefanosarà l’israeliano Mikhail Yakovlev. 14.25 Niente da fare per Predomo: vince Topinka (10.586) per 0.783. Il ceco è l’ultimo ciclista a passare il turno. 14.22 È ora dell’ultima sfida, quella con l’italiano Mattia Predomo. Ad affrontare l’azzurro c’è il ceco Dominik Topinka. 14.20 Lo spagnolo Alejandro Martinez Chorro sfrutta un ...