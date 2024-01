LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | Paternoster in piena lotta per il podio nell’omnium

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024) 20.44 I giudici stanno rimuovendo le schegge della. 20.42 Approfittiamo per ricapitolare la situazione: Stenberg a 138, Evans a 129, Gillespie a 123, Fortin a 120,a 119 e Pikulic a 118. C'è grande bagarre per il. 20.40 Gara neutralizzata! E' finita a terra la svizzera Aline Seitz che non sembra fortunatamente essersi fatta male. 20.39 Riesce a guadagnare un giro ancheche così sale in quinta posizione a 119 punti.che torna a soli 4 punti. 20.38 Gillespie guadagna un secondo giro e risale in terza posizione. Situazione che vede Stenberg al comando con 138 punti, poi Evans a 129 e Gillespie a 123. 20.37 Giro guadagnato da Stenberg, Evans e Fortin!è rimasta ...