LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | Paternoster al quarto posto nell’Ominium dopo la corsa a eliminazione | ora Fiorin nello scratch

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.31 E fra poco la partenza dellomaschile! C’è Matteoin gara, che prova a prendersi unal sole. Ragazzo di diciotto anni, cercherà di imparare e chi lo sa. 19.28 E Jeffrey Hoogland completa i quarti di finale, vittoria comoda con Helal e si guadagna il derby in semifinale con Lavreysen! 19.24 2-0 anche per Mijhail Yakovlev, che si impone in rimonta sul lituano Lendel. 19.21 Rudyk vince con gran facilità anche il secondo sprint con il francese Vigier, semifinale anche per lui. 19.18 Quarti di finale dello sprint maschile: Harrie Lavreysen contro Turnbull. Facile facile il successo del campione mondiale, che vola in semifinale. 19.15 Non c’è storia, Lea Friedrich raggiunge la finale e si giocherà l’oro con Emma Finucane. Finalina per il ...