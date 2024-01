LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | Letizia Paternoster parte bene ed è seconda nello scratch

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 Tutto facile per Martin Cechman: il ceco domina contro lo sloveno Eduard Zalar (+2.278) e accede agli ottavi. 143.59 Il francese Rayan Helal batte lo svedese Christoffer Eriksson per 0.385 e passa il turno. 13.58 Torniamo ora alla sprint maschile: iniziano i sedicesimi di finale. 13.56: Questa la classifica completa dell’Omnium: 1 76 STENBERG Anita Yvonne NOR 2 62ITA 3 81 PIKULIK Daria POL 4 43 EVANS Neah GBR 5 53 GILLESPIE Lara IRL 6 101 SEITZ Aline SUI 7 71 RAAIJMAKERS Marit NED 8 25 FORTIN Valentine FRA 9 6 KOPECKY Lotte BEL 10 66 BALEIŠYTE Olivija LTU 11 39 TEUTENBERG Lea Lin GER 12 17 ŠEVCIKOVA Petra CZE 13 95 LARRARTE ARTEAGA Eukene ESP 14 87 MARTINS Maria POR 15 88 BACIKOVA Alžbeta SVK 16 1 GSCHWENTNER Leila AUT 17 108 YASHCHENKO Tetiana UKR 18 ...

