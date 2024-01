LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | inizia la sessione serale | fra poco l’omnium con Paternoster

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.42 Rudyk oggi sembra in formissima e vince senza troppi patemi la prima sfida. L’accreditato maggiore al successo assieme a Lavreysen. 18.40 Ora il polacco Rudryk contro il francese Vigier. 18.38 Partiti anche i quarti di finale dello sprint maschile, con Harrie Lavreysen che domina sul britannico Turnbull la prima sfida. 18.35 Non c’è storia, Lea Friedrich vince comodamente la prima sfida. 18.34 Parte anche la seconda semifinale, Mathilde Gros contro Lea Sophie Friedrich. 18.32 Gestisce bene Finucane e mette a segno il primo punto della semifinale. 18.30la prima semifinale femminile: la britannica Emma Finucane, campionessa del mondo in carica, contro la tedesca Emma Hinze. 18.27 Siamo sempre più vicini alle prime battute delle gare odierne Pochi minuti e saranno semifinali dello ...