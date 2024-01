LIVE Biathlon | Sprint femminile Ruhpolding in DIRETTA | terza posizione provvisoria per Vittozzi Tandrevold ipoteca la vittoria

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA15.09 Venticinquesimaper Carrara, che taglia il traguardo con 1:28.8 di ritardo da. Trentaseiesima Comola, che difficilmente sarà al via dell’Inseguimento. 15.08 Inizia la gara di Beatrice Trabucchi! 15.07 Brorsson batte di un’incollatura!! La svedese precede l’azzurra per 8 decimi. 15.07 Dodicesimaall’arrivo per Lampic, che ha commesso tre errori. 15.06 Brorsson ha 5.7? di vantaggio suai 6.7 km. 15.06 Persson ha perso la volata virtuale con Elvira Oeberg, che al momento è quarta. 15.05 Brorsson guadagna in uscita dal poligono su. L’azzurra è stata la migliore ...