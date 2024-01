LIVE Biathlon | Sprint femminile Ruhpolding in DIRETTA | pochi minuti al via Vittozzi va alla caccia del podio

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA14.07 Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e bentornatitestuale delladi. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenutitestuale delladi, tappa della Coppa del Mondo di2023/2024. Dopo le due staffette si entra nel vivo del fine settimana tedesco con le prime gare individuali. Si parte, come di consueto, con le: ad aprire le danze saranno le donne, che si prendono i fari della ribalta in questo ...