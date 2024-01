LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna 87-63 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | Thompson e Bryant dominano | brutto ko per le V nere

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Il prossimo impegno dellasarà giovedì prossimo contro l’Asvel.trascinata da uno scatenato Dariusda 26 punti e da un ottimo Elijah(21 punti). Allanon bastano i 14 punti di Lundberg. Un match dominato dall’, che ottiene la sua ottava vittoria. Unadavvero mai in partita e apparsa molto stanca fin dal primo quarto. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Banchi. FINISCE LA PARTITA! 99-75 Tripla di Lundberg. Sarà l’ultimo canestro del match. 99-72 Ancora due diedche avvicina i 100 punti. 95-72 Due facili al ferro di ...

il guru che ha portato l'Efes a vincere due Eurolega negli ultimi tre anni. Va detto che ... La rassegna asiatica sarà trasmessada Sky Sport e dalla Rai (che trasmetterà solo le gare della ...Per la 21esima giornata di regular season di EuroLeague Basketball 2023-24 la Virtus Bologna si trova a Istanbul. E' arrivata via Belgrado, dove ha giocato e perso il turno precedente ...Per la 21esima giornata di regular season di EuroLeague Basketball 2023-24 la Virtus Bologna si trova a Istanbul. E' arrivata via Belgrado, dove ha giocato e perso il turno precedente ...