LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna 73-54 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | padroni di casa in controllo nell’ultimo quarto

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73-56 Due liberi di Lundberg. FINISCE IL TERZO! Laci ha anche provato a reagire, ma l’guidata da Bryant e Thompson hanno respinto ogni assalto della formazione di Banchi. 73-54 Due liberi di Mickey. 73-52 Niente da fare! Tripla di Thompson che ributta indietro. 70-52 Tripla di Cordinier che prova a dare una scossa alla. 70-47 Tripla di Willis. Timeout per Banchi. Due minuti alla fine del terzo. 67-47 Bella finta di Belinelli, che fa saltare il difensore e poi trova solo la retina. 67-45 Oturu arriva facile al ferro e segna con il fallo di Belinelli. Sbaglia poi il libero supplementare. 64-43 Bryant sta dominando e segna due in penetrazione. 61-41 Cordinier vola a ...

il guru che ha portato l'Efes a vincere due Eurolega negli ultimi tre anni. Va detto che ... La rassegna asiatica sarà trasmessa da Sky Sport e dalla Rai (che trasmetterà solo le gare della ...Per la 21esima giornata di regular season di EuroLeague Basketball 2023-24 la Virtus Bologna si trova a Istanbul. E' arrivata via Belgrado, dove ha giocato e perso il turno precedente ...Per la 21esima giornata di regular season di EuroLeague Basketball 2023-24 la Virtus Bologna si trova a Istanbul. E' arrivata via Belgrado, dove ha giocato e perso il turno precedente ...